Antalya'da 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Antalya'da "çocuğu kasten öldürme suçundan" kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Antalya'da "çocuğu kasten öldürme suçundan" kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında kimlik sorgulaması yapılan H.T'nin "çocuğu kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Söz konusu hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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