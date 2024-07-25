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        Antalya'da 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Antalya'da "çocuğu kasten öldürme suçundan" kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 15:35 Güncelleme: 25.07.2024 - 15:35
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        Antalya'da 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Antalya'da "çocuğu kasten öldürme suçundan" kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında kimlik sorgulaması yapılan H.T'nin "çocuğu kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Söz konusu hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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