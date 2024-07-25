Kemer'de altyapı çalışması yapıldı
Kemer Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde başlattıkları altyapı çalışmalarını sürdürdü.
Kemer Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde başlattıkları altyapı çalışmalarını sürdürdü.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol ve kaldırımlarda meydana gelen tahribatları onarmak için çalışma yürüttü.
Tekirova, Arslanbucak, Beldibi ve Merkez mahallelerindeki kaldırımlarda onarım yapan ekipler, Ovacık Mahallesi'ndeki imar yollarını, Kuzdere ve Çukur yayla mevkilerinde bozulan yolların tasfiye ve düzeltmesini gerçekleştirdi.
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