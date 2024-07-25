Antalya'da "Sakin Mahalle" için pilot seçilen Yeşilbayır'da çalışmalara başlandı

Antalya'da Cittaslow Metropol Projesi kapsamında, Döşemealtı ilçesindeki Sakin Mahalle (Slow Neighborhood) programı için pilot mahalle seçilen Yeşilbayır'da çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilbayır Mahallesi'nde yapılacak faaliyetleri planlamak ve yürütmek için düzenlenen toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Dış İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç ve ilgili daire başkanlıklarında görevli personel katıldı.

Toplantıda, Cittaslow Metropol Projesi hakkında bilgi verilerek, Yeşilbayır Mahallesi'nde planlanan faaliyetlerin yol haritası belirlendi ve görev dağılımı yapıldı. Tuncer, Uluslararası Cittaslow komitesine söz verdiklerini, Yeşilbayır dosyasını kriterlere uygun şekilde en kısa sürede tamamlayacaklarını ifade etti. Uluslararası komitenin değerlendirmesinden sonra Cittaslow Metropol üyesi olacaklarını bildiren Tuncer, "Sakin Mahalle programını hayata geçirmemiz için hepimizin büyük çabası ve emeği olacak." değerlendirmesinde bulundu.