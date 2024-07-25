ALKÜ'den deprem bölgesindeki BİLSEM'lere piyano bağışı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) 18-19 Mayıs'ta düzenlenen "Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali"nden elde edilen gelirle alınan piyanolar deprem bölgeleri Hatay, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki Bilim Sanat Merkezlerine (BİLSEM) bağışlandı.

ALKÜ ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odasının (ALTSO) ortaklaşa düzenlediği festivalde elde edilen gelir ile 6 Şubat depremlerinde etkilenen bazı şehirlerin bilim merkezlerine piyona bağışı yapıldı. Hatay, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki BİLSEM piyanolar teslim edildi.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, yapılan festivalin Alanya'nın kültür ve sanat hayatına büyük katkı sağlarken festivalin amacının da tüm Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi.

ALKÜ olarak deprem bölgesinin daha hızlı kalkınması için her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Rektör Türkdoğan, "Festivalin ana amaçlarından bir tanesi Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen şehirlerimize destek olmaktı. Festivalden elde ettiğimiz gelir ile alınan piyanoları 4 şehrimizdeki BİLSEM’lere bağışladık. Bu anlamlı organizasyona destek olan ALTSO Başkanı Sayın Eray Erdem ile festivali düzenleyen ALKÜ Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerine teşekkür ederim." dedi.