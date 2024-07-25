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        Antalya'da serinlemek için denize giren turist boğuldu

        Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için denize giren Suudi Arabistan uyruklu turist boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 17:04 Güncelleme: 25.07.2024 - 17:04
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        Antalya'da serinlemek için denize giren turist boğuldu
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        Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için denize giren Suudi Arabistan uyruklu turist boğuldu.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı otelde tatil yapan Alswajlem Saad Aldulmecit, serinlemek için denize girdi.

        Turistin bir süre sonra suda çırpındığını gören cankurtaranlar, Aldulmecit'i kıyıya çıkardı.

        Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırılan turist, kurtarılamadı.

        Aldulmecit'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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