Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kasten öldürme suçundan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 17:40 Güncelleme: 25.07.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kasten öldürme suçundan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan H.T'yi ilçede yakaladı.

        Hükümlü, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Komşu kavgası hastanede bitti: Önce kediyi öldürdüler sonra da sahiplerini dövdüler
        Komşu kavgası hastanede bitti: Önce kediyi öldürdüler sonra da sahiplerini dövdüler
        AKOM İstanbul için saat verdi! Kritik yağış uyarısı!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Kritik yağış uyarısı!
        Diyarbakır'da dönercilerin sıra dışı serinleme yöntemi!
        Diyarbakır'da dönercilerin sıra dışı serinleme yöntemi!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Babası hastaneye yatırmak istemiş! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre!
        Babası hastaneye yatırmak istemiş! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre!
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Komodo ejderleriyle ilgili şaşırtan keşif!
        Komodo ejderleriyle ilgili şaşırtan keşif!
        Konserde mezara özel koruma
        Konserde mezara özel koruma
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        Haluk Levent'ten sert tepki
        Haluk Levent'ten sert tepki
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' pankartı açan Kongre üyesi kim?
        Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' pankartı açan Kongre üyesi kim?
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!

        Benzer Haberler

        Antalya'da serinlemek için denize giren turist boğuldu
        Antalya'da serinlemek için denize giren turist boğuldu
        ALKÜ'den deprem bölgesindeki BİLSEM'lere piyano bağışı
        ALKÜ'den deprem bölgesindeki BİLSEM'lere piyano bağışı
        Antalya'da "Sakin Mahalle" için pilot seçilen Yeşilbayır'da çalışmalara baş...
        Antalya'da "Sakin Mahalle" için pilot seçilen Yeşilbayır'da çalışmalara baş...
        Kemer'de jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik personeline trafik eğitimi verdi
        Kemer'de jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik personeline trafik eğitimi verdi
        Manavgat'ta asfaltlama çalışması yapıldı
        Manavgat'ta asfaltlama çalışması yapıldı
        Kemer'de altyapı çalışması yapıldı
        Kemer'de altyapı çalışması yapıldı