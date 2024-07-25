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        Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

        Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 23:09 Güncelleme: 25.07.2024 - 23:09
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        Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
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        Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarıda bulunduğu kentte akşam saatlerinde kuvvetli yağış başladı, fırtına çıktı.

        Yollarda oluşan su birikintileri ve ağaçların devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Polis ve itfaiye ekipleri, kentte çalışma yapıyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu gibi olumsuz koşullara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Hava şartlarının ilerleyen saatlerde normale dönmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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