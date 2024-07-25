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        Alanyaspor, Serdar Dursun'u kadrosuna kattı

        Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 23:49 Güncelleme: 25.07.2024 - 23:49
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        Alanyaspor, Serdar Dursun'u kadrosuna kattı
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        Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını duyurdu.

        Turuncu-yeşilli takım, Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona eren ve son olarak Fenerbahçe'de kiralık oynayan Serdar Dursun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk Yaylası Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Serdar Dursun, Alanyaspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Alanyaspor'u bildiğini ve takip ettiğini anlatan Dursun, "Bu camiada gollerimle çıkış yakalamak istiyorum. İnşallah gollerimle takıma katkı sağlarım. Sahada her an savaşmak ve oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum." dedi.

        Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ise transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Serdar Dursun’u anlatmaya gerek yok. Fenerbahçe’de kendini kanıtlamış bir futbolcu. Milli Takımımızda da 10 maçta 7 gol attı. Bu hiç kolay değil. Ailemize katılan Serdar Dursun'a canıgönülden inanan birisiyim. İyi işler başaracağına, takımı sahipleneceğine ve ağabeylik yapacağına inanıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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