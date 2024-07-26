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        Kemer'in LGS şampiyonlarına Kaymakamdan ödül

        Antalya'nın Kemer ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında birinci ve ikinci olan öğrencilere ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 09:38 Güncelleme: 26.07.2024 - 09:38
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        Kemer'in LGS şampiyonlarına Kaymakamdan ödül
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında birinci ve ikinci olan öğrencilere ödül verildi.

        Kaymakam Ahmet Solmaz, 2024 LGS'de Kemer birincisi Abdullah Yiğit, ikincisi Egehan Berk ile ailelerini ve öğretmenlerini makamında kabul etti.

        Öğrenciler ve aileleriyle sohbet eden Solmaz, öğrencilerden sınavda kazandıkları okullar hakkında bilgi aldı.

        LGS'de ilçe birincisi olan Yiğit'i telefon ve 10 bin lira, ikinci olan Berk'i ise 5 bin lira ile ödüllendiren Kaymakam Solmaz, başarılarından dolayı öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerini tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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