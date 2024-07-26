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        Manavgat yangınından kaçan yaban hayvanları geri döndü

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 yıl önce yaşanan yangın felaketinden etkilenen alanlara yerleştirilen fotokapanlarla bölgedeki yaban hayatının normale dönmeye başladığı belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:03 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:03
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        Manavgat yangınından kaçan yaban hayvanları geri döndü
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 yıl önce yaşanan yangın felaketinden etkilenen alanlara yerleştirilen fotokapanlarla bölgedeki yaban hayatının normale dönmeye başladığı belirlendi.

        Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de rüzgarın da etkisiyle Akseki, Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan ve günlerce süren yangının üzerinden üç yıl geçti.

        Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangınlarından birisi olarak kayıtlara geçen, 7 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü afetten en fazla etkilenenler arasında yaban hayvanları da yer aldı.

        Yangının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının normale dönmesi için yanan alanlara belirli aralıklarla su kapları koydu, yemleme çalışması yaptı. Ayrıca bazı hayvan türleri de salınarak ekosistem için destekleyici faaliyetlerde bulunuldu.

        Yanan sahaların çeşitli noktalarına fotokapanlar koyarak yaban hayatı hareketliliğini takibe alan ekiplerin elde ettiği görüntüler sevindirdi.

        Kayıtlara yansıyan veriler, bölgedeki yaban hayatının yangın öncesi durumuna dönmeye başladığını gösterdi.

        ​​​​​​​Fotokapanlarla nesli tükenme tehlikesi altındaki alageyik, yılan kartalının yanı sıra kurt, tilki, çakal, karakulak, keklik, sansar, fare, yaban tavşanı, yaban domuzu ve kirpi gibi hayvanlar da görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya, AA muhabirine, yangın bölgesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki alageyik, karakulak, kartal ve şahin gibi türlerin yanı sıra kurt, çakal, tikli, sincap, sansar, keklik, gelincik, su samuru, yarasa, porsuk, Anadolu sincabı gibi hayvanların yaşadığını söyledi.

        - Fotokapanlara ilk olarak nesli tehlike altındaki alageyikler yansıdı

        Sürüngenlerin toprak altına gizlenerek, tilki ve kurt gibi hayvanların ise mağaralara girerek yangından korunduklarını belirten Kaya, daha büyük memeli hayvanların ise daha güvenli alanlara kaçabildiklerini kaydetti.

        Yangının ardından hayvanların besin ve su sıkıntısı yaşamaması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Kaya, "Önceden bölgede yaşayan hayvanların çoğu döndü. Normal yaşantılarından daha konforlu bir şekilde bölgede yaşamlarını sürdürdüklerini, fotokapanlarla yaptığımız izlemelerden görebiliyoruz." dedi.

        Kaya, fotokapanlara ilk alageyiklerin yakalandığına dikkati çekerek, "Nesli tükenme tehlikesi altında oldukları için onları görünce çok mutlu olduk. Kendilerini yangından kurtarmayı başarmışlardı. Hayvanlar hızlı bir şekilde yanan alanlara yeniden adaptasyon sağladı. Yangınlarda bölgenin yeşillenmesi uzun yılları alıyor ama yaban hayatı 2-3 yıl içerisinde kendisini toparlıyor. Besin kaynağı sahaya gelmeye başladıkça yırtıcı hayvanlar da bölgede çoğalıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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