Manavgat yangınından kaçan yaban hayvanları geri döndü

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 yıl önce yaşanan yangın felaketinden etkilenen alanlara yerleştirilen fotokapanlarla bölgedeki yaban hayatının normale dönmeye başladığı belirlendi.

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de rüzgarın da etkisiyle Akseki, Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan ve günlerce süren yangının üzerinden üç yıl geçti.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangınlarından birisi olarak kayıtlara geçen, 7 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü afetten en fazla etkilenenler arasında yaban hayvanları da yer aldı.

Yangının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının normale dönmesi için yanan alanlara belirli aralıklarla su kapları koydu, yemleme çalışması yaptı. Ayrıca bazı hayvan türleri de salınarak ekosistem için destekleyici faaliyetlerde bulunuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya, AA muhabirine, yangın bölgesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki alageyik, karakulak, kartal ve şahin gibi türlerin yanı sıra kurt, çakal, tikli, sincap, sansar, keklik, gelincik, su samuru, yarasa, porsuk, Anadolu sincabı gibi hayvanların yaşadığını söyledi.

​​​​​​​Fotokapanlarla nesli tükenme tehlikesi altındaki alageyik, yılan kartalının yanı sıra kurt, tilki, çakal, karakulak, keklik, sansar, fare, yaban tavşanı, yaban domuzu ve kirpi gibi hayvanlar da görüntülendi.

- Fotokapanlara ilk olarak nesli tehlike altındaki alageyikler yansıdı

Sürüngenlerin toprak altına gizlenerek, tilki ve kurt gibi hayvanların ise mağaralara girerek yangından korunduklarını belirten Kaya, daha büyük memeli hayvanların ise daha güvenli alanlara kaçabildiklerini kaydetti.

Yangının ardından hayvanların besin ve su sıkıntısı yaşamaması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Kaya, "Önceden bölgede yaşayan hayvanların çoğu döndü. Normal yaşantılarından daha konforlu bir şekilde bölgede yaşamlarını sürdürdüklerini, fotokapanlarla yaptığımız izlemelerden görebiliyoruz." dedi.