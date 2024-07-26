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        Kemer'de geçen yıl yanan 400 hektar ormanlık alan ağaçlandırılıyor

        Antalya'nın Kemer ilçesindeki geçen yıl 5 günde kontrol altına alınabilen orman yangınının ardından bölgeye ekilen tohumlar filizleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:09 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:09
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        Kemer'de geçen yıl yanan 400 hektar ormanlık alan ağaçlandırılıyor
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        Antalya'nın Kemer ilçesindeki geçen yıl 5 günde kontrol altına alınabilen orman yangınının ardından bölgeye ekilen tohumlar filizleniyor.

        Göynük Mahallesi Değirmendere mevkisindeki ormanlık alanda 24 Temmuz 2023'te çıkan ve 400 hektarlık alanda etkili olan yangının hemen ardından bölgede ağaçlandırma çalışmaları başladı.

        Kemer Orman İşletme Şefliği ve Kemer Milli Park Şefliği ekiplerince bölgeye 1100 kilogram kızılçam tohumu ekildi. Bazı alanlar ise doğal ağaçlandırmaya bırakıldı. Değirmendere tarafına yasa dışı otlatmayı engellemek amacıyla 6 bin 250 metre uzunluğunda tel çit çekildi.

        Yangından bir yıl sonra bölgeye ekilen tohumların yeşerdiği görüldü.

        Bölgenin taşlı kısımlarına da 11 Kasım'da yapılacak Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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