Kemer'de geçen yıl yanan 400 hektar ormanlık alan ağaçlandırılıyor

Kemer Orman İşletme Şefliği ve Kemer Milli Park Şefliği ekiplerince bölgeye 1100 kilogram kızılçam tohumu ekildi. Bazı alanlar ise doğal ağaçlandırmaya bırakıldı. Değirmendere tarafına yasa dışı otlatmayı engellemek amacıyla 6 bin 250 metre uzunluğunda tel çit çekildi.

Göynük Mahallesi Değirmendere mevkisindeki ormanlık alanda 24 Temmuz 2023'te çıkan ve 400 hektarlık alanda etkili olan yangının hemen ardından bölgede ağaçlandırma çalışmaları başladı.

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