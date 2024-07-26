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        Antalya'da sağanak ve fırtına hasara yol açtı

        Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi ile ağaçlar devrildi, seralar zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:47 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:47
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        Antalya'da sağanak ve fırtına hasara yol açtı
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        Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi ile ağaçlar devrildi, seralar zarar gördü.

        Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Kepez ilçesi Duralilar Mahallesi'nde fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı. Mahalledeki çok sayıda ağacın da devrilmesine yol açan sağanak ve fırtına, bölgedeki çok sayıda serada hasara yol açtı.

        AFAD ve Kepez Belediyesi ekipleri bölgede çalışma yaparak, hasar tespitine başladı.

        Duraliler Mahalle Muhtarı Erol Bakırcı, AA muhabirine, gece saatlerinden şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle mahallede zarar oluştuğunu söyledi.

        Bölgede yaklaşık 20 serada hasar olduğunu belirten Bakırcı, "Bazı evlerimizin üzerine ağaçlar devrildi, bundan kaynaklı hasar var. Öte yandan irili ufaklı 50'ye yakın ağaç devrildi. Fırtınadan dolayı dün geceden beri bölgede elektrik yok, ekipler çalışmalarına devam ediyor. Allah'a şükür kimsenin canına bir şey olmadı." dedi.

        Cami imanı Ahmet Sungur ise yatsı namazı sonrası fırtınanın başladığını anlattı.

        Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle cami minaresinin devrildiğini belirten Sungur, "Minare 40 metre uzunluğundaydı, fırtına nedeniyle komşunun bahçesine devrildi, orada traktör ve ahır vardı onlar zarar gördü. Şükür evin üzerine yıkılmadı, kimseye bir şey olmadı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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