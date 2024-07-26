Antalya'da sağanak ve fırtına hasara yol açtı

Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi ile ağaçlar devrildi, seralar zarar gördü.

Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kepez ilçesi Duralilar Mahallesi'nde fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı. Mahalledeki çok sayıda ağacın da devrilmesine yol açan sağanak ve fırtına, bölgedeki çok sayıda serada hasara yol açtı.

AFAD ve Kepez Belediyesi ekipleri bölgede çalışma yaparak, hasar tespitine başladı.

Duraliler Mahalle Muhtarı Erol Bakırcı, AA muhabirine, gece saatlerinden şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle mahallede zarar oluştuğunu söyledi.