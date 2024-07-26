Konyaaltı'nda bir kişi evinde ölü bulundu

Kapıyı çilingirle açan polis ve sağlık ekibi Yerli'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Liman Mahallesi 33. Sokak'taki bir sitenin dairesinde yaşayan Niyazi Yerli'den (70) haber alamayan ve binadan koku alan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

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