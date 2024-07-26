Konyaaltı'nda bir kişi evinde ölü bulundu
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bir kişi evinde ölü olarak bulundu.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bir kişi evinde ölü olarak bulundu.
Liman Mahallesi 33. Sokak'taki bir sitenin dairesinde yaşayan Niyazi Yerli'den (70) haber alamayan ve binadan koku alan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kapıyı çilingirle açan polis ve sağlık ekibi Yerli'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Yerli'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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