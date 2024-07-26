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        Alanya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:04 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:04
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        Alanya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Mahmutlar Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki bir binanın 2. katında dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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