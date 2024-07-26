Alanya'da akü hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde 56 akü çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 56 akü çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), kent merkezi ve Avsallar Mahallesi'nde 18 noktadan 56 akü hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, aküleri B.B, V.E. ve H.B'nin aynı yöntemlerle çaldıklarını tespit etti.
JASAT'ın düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
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