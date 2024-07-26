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        Alanya'da akü hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 56 akü çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 15:06 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:06
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        Alanya'da akü hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde 56 akü çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), kent merkezi ve Avsallar Mahallesi'nde 18 noktadan 56 akü hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, aküleri B.B, V.E. ve H.B'nin aynı yöntemlerle çaldıklarını tespit etti.

        JASAT'ın düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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