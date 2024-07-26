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        Serik'te polis "huzur" uygulaması yaptı

        Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekiplerince "huzur" uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 16:16 Güncelleme: 26.07.2024 - 16:16
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        Serik'te polis "huzur" uygulaması yaptı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekiplerince "huzur" uygulaması yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 379 personelin katılımıyla 631 araç, 79 motosiklet, 2 bin 522 kişi hakkında sorgulama yapıldı.

        Çalışmada aranan 2 şüpheli yakalandı, 31 araç sürücüsüne trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı, hacizli bir araca da el konuldu.

        Ekipler ayrıca 25 bar ve kafeteryada, 8 müzikholde, 25 parkta kontrol gerçekleştirdi. Denetimlerde 33 iş yerine çeşitli eksikliklerden dolayı tutanak tutularak işlem yapıldı, 1 işletme sahibine ise adli işlem uygulandı.

        Huzur uygulamasında 3 silah, 5 şarjör, 132 fişek ile 32 kartuş da ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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