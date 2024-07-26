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        Alanya'da yerleşik yaşayan Alman evinde ölü bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Almanya uyruklu kişi, evinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 16:20 Güncelleme: 26.07.2024 - 16:20
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        Alanya'da yerleşik yaşayan Alman evinde ölü bulundu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Almanya uyruklu kişi, evinde hayatını kaybetti.

        Avsallar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Stelzer Klaus Dieter (67), arkadaşı tarafından salonda hareketsiz yatarken bulundu.

        İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Dieter'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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