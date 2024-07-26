Kepez'de Vişne Şenliği düzenlenecek

Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, şenliğe tüm halkı davet etti.

Kepez Belediyesince bu yıl ilk defa düzenlenecek Vişne Şenliği, 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

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