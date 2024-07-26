Kepez'de Vişne Şenliği düzenlenecek
Kepez Belediyesince bu yıl ilk defa düzenlenecek Vişne Şenliği, 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
Kepez Belediyesince bu yıl ilk defa düzenlenecek Vişne Şenliği, 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
Varsak Yaylası'nda yapılacak şenlikte yerli üreticilerin ürettiği vişneler sergilenecek.
Etkinlik kapsamında düzenlenecek konserde halk müziği sanatçıları Tolga Çandar, Özlem Şahin, Mehmet Koparan, Ümran Özdemir sahne alacak.
Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, şenliğe tüm halkı davet etti.
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