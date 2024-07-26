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        Biriket Nalburiyeciler İnşaat Malzemeleri ve Harfiyatçılar Odası'nda olağanüstü kongre yapılacak

        Antalya Biriket Nalburiyeciler İnşaat Malzemeleri ve Harfiyatçılar Odası'nda 22 Ağustos'ta olağanüstü kongre gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 18:31 Güncelleme: 26.07.2024 - 18:31
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        Biriket Nalburiyeciler İnşaat Malzemeleri ve Harfiyatçılar Odası'nda olağanüstü kongre yapılacak
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        Antalya Biriket Nalburiyeciler İnşaat Malzemeleri ve Harfiyatçılar Odası'nda 22 Ağustos'ta olağanüstü kongre gerçekleştirilecek.

        Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil Efe Çevik ile yönetim kurulu üyeleri Faik Çınar, Hasan Otuzaltı, Kenan Say, Ali Özcan ve Mesut Gülbahar'ın imzasıyla olağanüstü kongre kararı alındı.

        Kongre, 22 Ağustos'ta saat 15.00'de Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde yapılacak. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde kongre 29 Ağustos'ta aynı yerde gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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