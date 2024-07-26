Biriket Nalburiyeciler İnşaat Malzemeleri ve Harfiyatçılar Odası'nda olağanüstü kongre yapılacak

Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil Efe Çevik ile yönetim kurulu üyeleri Faik Çınar, Hasan Otuzaltı, Kenan Say, Ali Özcan ve Mesut Gülbahar'ın imzasıyla olağanüstü kongre kararı alındı.

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