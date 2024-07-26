Antalya'da tekne kazasında ölen eski ATSO Başkanı Bahar anıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden eski Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar için anma töreni düzenlendi.

ATSO Meclis Salonu'ndaki temmuz ayı olağan meclis toplantısının ardından yapılan törene, Ali Bahar'ın kardeşi Berkay Bahar, kuzeni Serkan Bahar, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, meclis üyeleri, ATSO üyeleri ve iş insanları katıldı.

Tören programı, Bahar anısına özel olarak hazırlanan video gösterimiyle başladı.

Hacısüleyman, buradaki konuşmasında, çok değerli bir dost ve kardeş kaybettiklerini söyledi.

Bahar'ın sadece bir başkan değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı ve vizyoner bir lider olduğunu belirten Hacısüleyman, kendisinin çevresine her zaman ileriye bakmayı, zorluklar karşısında pes etmemeyi aşıladığını dile getirdi.

Vefat eden Bahar'ın liderliği altında ATSO'da ve Antalya'da pek çok yenilikçi projeyi hayata geçirdiğini aktaran Hacısüleyman, Bahar'ın gençlere ilham olan, kadınlara iş imkanı sağlayan ve birçok alanda insanların hayatına dokunan biri olduğunu ifade etti.