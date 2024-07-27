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        Alanya'da motosikletin çarptığı Ukrayna uyruklu yaya öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı Ukrayna uyruklu yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 00:10 Güncelleme: 27.07.2024 - 00:10
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        Alanya'da motosikletin çarptığı Ukrayna uyruklu yaya öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı Ukrayna uyruklu yaya hayatını kaybetti.

        Hacı Bayram C. (19) idaresindeki 07 BFT 136 plakalı motosiklet, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Valentyna Svitlychna'ya (63) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Svitlychna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        İncelemenin ardından Svitlychna'nın cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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