Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Antalya'nın Kumluca ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Nejdet K'nin kullandığı 07 CTD 11 plakalı otomobil, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan otomobildeki Muammer H. ise hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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