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        Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 10:33 Güncelleme: 27.07.2024 - 10:33
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        Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Nejdet K'nin kullandığı 07 CTD 11 plakalı otomobil, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan otomobildeki Muammer H. ise hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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