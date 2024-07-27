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        Hava araçları yangınla mücadeleye güç katıyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'nin orman varlığı açısından en zengin kentlerinden Antalya'da 6 uçak ve 10 helikopter, orman yangınlarında hızlı ve etkin müdahaleyle "alev savaşçıları"na destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 11:09 Güncelleme: 27.07.2024 - 11:09
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        Hava araçları yangınla mücadeleye güç katıyor
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'nin orman varlığı açısından en zengin kentlerinden Antalya'da 6 uçak ve 10 helikopter, orman yangınlarında hızlı ve etkin müdahaleyle "alev savaşçıları"na destek oluyor.

        Orman yangınlarının söndürülmesinde hava araçları etkin rol oynuyor. Yangın sezonu öncesi sayıları artırılan uçak ve helikopterler, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde olası yangınlara anında müdahale ediyor.

        Yaklaşık 1 milyon 200 bin hektarla yüzölçümünün yüzde 57'si ormanlık alana sahip ve birinci derecede yangınlara hassas illerin başında gelen Antalya'da, 6 uçak ve 10 helikopter, olası yangınlar için hazır bekletiliyor.

        Orman Bölge Müdürlüğünün koordinesinde belirlenen noktalarda konuşlanan hava araçları, yangın ihbarının alınmasıyla havalanıyor. Kent genelinde denizden, göletlerden ve havuzlardan su alan hava araçları, ekiplerin koordinesiyle yangın bölgesinde yüksek ısı ve dumanların arasına dalarak alevlerin üzerine su boşaltıyor.

        - "Kısa sürede müdahale ve ücra köşelere ulaşmada hava araçları etkili"

        Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AA muhabirine, kentte, yıl başından bu yana 123 orman yangını meydana geldiğini ve 134 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

        Orman dışında da 114 yangına müdahale edildiğini dile getiren Derince, ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangınların kısa sürede kontrol altına alındığını belirtti.

        Hava araçlarının yangının yayılmamasında ve kısa sürede söndürülmesinde etkin rol oynadığını vurgulayan Derince, "Yangında ilk müdahale süresi çok önemli. Hedefimiz ilk 10 dakikanın altında yangınlara müdahale edebilmek. Şu anda 11 dakikalardayız. Hem kısa sürede müdahalede bulunmak hem de ücra köşelere ulaşabilmek için hava araçları etkili oluyor. Antalya'da 9 helikopterimiz, 6 uçağımız, bir de yangın yönetim helikopterimiz var." diye konuştu.

        Derince, bu araçları kullanan pilotların da havuzdan su alma, yangın esnasında suyu boşaltma ve yangınla mücadele konularında gerekli eğitimleri aldıklarını kaydetti.

        Pilotların hangi alanlarda çalışacakları, nerelerden su alacakları, kaç sorti yapacakları konularında yangın yönetim merkeziyle koordineli hareket ettiğini anlatan Derince, "Yangında bir ekip çalışması gerçekleştiriliyor. Karadan müdahale eden ekipler ile havadan müdahale eden ekipler koordineli çalışıyorlar." dedi.

        - Hava araçları için bu yıl 14 yeni yangın havuzu yapılacak

        Bölge Müdürü Derince, hava araçların suyu alacakları noktaların yangın bölgesine yakınlığının da önemli olduğunu ifade etti.

        "Her 5 kilometreye denk gelecek şekilde su havzası oluşturuyoruz." diyen Derince, Antalya bölgesinde 243 yangın havuzu ve gölet bulunduğunu, denizden de alım yaptıklarını dile getirdi.

        Derince, su alma noktasında sıkıntı yaşanmadığını ve yeteri kadar havuz bulunduğunu aktararak, "Ama alanları sıklaştırmak ve müdahaledeki etkinliği artırmak amacıyla bu yıl 14 yeni yangın havuzu inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Yaklaşık 3,5 saat havada kalabilen helikopterlerin su alma haznelerinin 3 ton olduğunu bildiren Derince, Antalya'da bulunan uçakların ise hem denizden su alabildiğini hem de havalimanında su ikmali yapabildiğini dile getirdi.

        - Olası yangınlara karşı uyarı

        Yangın çıktıktan sonra ilk dakikalardan itibaren etkin mücadele yürütüldüğünü söyleyen Derince, asıl yangın çıkmadan önce gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

        Bu alanda da Orman Bölge Müdürlüğü olarak yoğun çalışmalar yürüttüklerini anlatan Derince, sivil toplum kuruluşlarıyla, il genelinde, ilçelerde, köylerde bilgilendirmeler yaptıklarını, insanları olası yangınlara karşı uyardıklarını ifade etti.

        Derince, yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı çıktığına işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Bağ, bahçe ve seralarda ateşle temizlik yapmayın. Ormanlık alan içinde piknik yaparken ateş yakmayın, piknik için belirlenen alanlarda ateşlerinizi yakın. Gelişi güzel sigara izmaritlerinizi, çöplerinizi ormana atmayın. Gördüğünüz her dumanı da 112 Çağrı Merkezi'ne haber verin. Küçük bir kıvılcım telafisi mümkün olmayan zararlar verebilir. Ormanları korumak hepimizin görevi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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