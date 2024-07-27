Alanya'da Kazak turist otel odasında ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde Kazak turist otel odasında ölü bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Kazak turist otel odasında ölü bulundu.
Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Kazakistan uyruklu Tursun Kazhiyev'in (67) uzun süre odasından çıkmaması üzerine, otel personelince odasının kapısı açıldı.
Kazhiyev'in hareketsiz yattığını gören personel, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Otele, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Kazhiyev'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazhiyev'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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