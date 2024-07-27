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        Alanya'da Kazak turist otel odasında ölü bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde Kazak turist otel odasında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 20:36 Güncelleme: 27.07.2024 - 20:36
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        Alanya'da Kazak turist otel odasında ölü bulundu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde Kazak turist otel odasında ölü bulundu.

        Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Kazakistan uyruklu Tursun Kazhiyev'in (67) uzun süre odasından çıkmaması üzerine, otel personelince odasının kapısı açıldı.

        Kazhiyev'in hareketsiz yattığını gören personel, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        Otele, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Kazhiyev'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazhiyev'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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