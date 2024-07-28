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        Antalyalı emekli, "incir yemek serbesttir" yazısıyla ikramda bulunuyor

        Antalya'nın Aksu ilçesinde emekli öğretmen Erol Aytar, yol kenarındaki bahçesinde yetiştirdiği meyveyi "İncir yemek serbesttir." yazısıyla ikram ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 11:30 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:30
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        Antalyalı emekli, "incir yemek serbesttir" yazısıyla ikramda bulunuyor
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde emekli öğretmen Erol Aytar, yol kenarındaki bahçesinde yetiştirdiği meyveyi "İncir yemek serbesttir." yazısıyla ikram ediyor.

        Hacıaililer Mahallesi'ndeki 500 metrekare büyüklüğündeki bahçesinde incir ve farklı meyveler yetiştiren 64 yaşındaki Aytar, 21 yıl önce diktiği ağaçlarından kimsenin incir yemediğini fark etti.

        Bunun üzerine harekete geçen Aytar, "İncir yemek serbesttir." yazısı astı. Aytar, ayrıca incirin dalına "Şehitlerimizin ruhuna Fatiha." yazısını da astı.

        Aytar, AA muhabirine, yazının ardından insanların incirleri gönül rahatlığıyla tüketmeye başladığını söyledi.

        Bahçesinden incir yiyenleri görünce mutlu olduğunu dile getiren Aytar, özellikle çocukların incir tükettiğini görünce ne kadar doğru bir davranış yaptığını anladığını kaydetti.

        Paylaşmanın çok güzel bir duygu anlatan Aytar, insanların yerken tereddütte düşmemeleri için yazıyı astığını, tek isteğinin inciri tüketenlerin şehitler için dua etmesi olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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