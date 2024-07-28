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        Alanya'da drift yapan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine 64 bin lira ceza

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, başkasına ait otomobil ile drift yaptığı tespit edilen ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine 64 bin 626 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 13:01 Güncelleme: 28.07.2024 - 13:01
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        Alanya'da drift yapan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine 64 bin lira ceza
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, başkasına ait otomobil ile drift yaptığı tespit edilen ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine 64 bin 626 lira ceza uygulandı.

        Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde 33 AES 025 plakalı otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, bölgede drift yaptığı tespit edilen ehliyetsiz sürücülerle aracın sahibine 64 bin 626 lira cezai işlem uyguladı.

        Öte yandan sürücünün drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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