Alanya'da drift yapan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine 64 bin lira ceza Antalya'nın Alanya ilçesinde, başkasına ait otomobil ile drift yaptığı tespit edilen ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine 64 bin 626 lira ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 28.07.2024 - 13:01 Güncelleme: 28.07.2024 - 13:01 facebook

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