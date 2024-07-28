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        Antalya'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 14:26 Güncelleme: 28.07.2024 - 14:26
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        Antalya'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Konyaaltı'nda bir kişi, kendisi denizdeyken cep telefonunu çaldıkları gerekçesiyle 5 kişiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre, telefonu sahibine vermek için 4 bin lira isteyen 5 kişi ile telefon sahibi arasında tartışma çıktı.

        Tartışmayı gören bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekiplere neşter ve küçük kamp baltasıyla direnen 5 şüpheli, biber gazıyla etkisiz hale getirilerek kelepçelendi.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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