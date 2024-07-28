Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan'ın kızı evlendi
Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan'ın kızı Seçil ile Ramazan Uçar, dünya evine girdi.
Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan’ın kızı Seçil ile Ramazan Uçar, dünya evine girdi.
Şükriye-Erol Demirhan ailesinin kızı Seçil ile Raziye-Murat Uçar çiftinin oğlu Ramazan, Ova Mahallesi’nde düzenlenen düğün merasimiyle dünya evine girdi.
Çiftlerin nikahını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kıydı. Evlilik cüzdanını geline veren Böcek, genç çifte mutluluklar diledi.
Kaş Belediye Başkanı Demirhan da düğün merasimine katılan davetlilere teşekkür etti.
Nikahın ardından genç çift, düğün pastasını alkışlar eşliğinde kesti.
Programa Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Sadık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgen Akgün, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın yanı sıra çiftlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.
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