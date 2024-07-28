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        Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı

        –Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 18. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Enes Doğan oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 22:53 Güncelleme: 28.07.2024 - 22:53
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        Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı
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        –Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 18. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Enes Doğan oldu.

        Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirilen güreşlerde, 60'ı başpehlivan olmak üzere yaklaşık 750 pehlivan mücadele etti. Finalde Mustafa Batu ile karşılaşan Enes Doğan, başpehlivanlığa ulaştı.

        Müsabakaların ardından düzenlenen törende başpehlivanlara ödülleri Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik verdi.

        Güreş ağalığı için 4 kişinin yarıştığı açık artırmayı da 7 milyon 7 bin 77 lira ile en yüksek teklifi veren Utkan Hasan Eminoğlu kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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