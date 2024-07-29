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        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

        Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için yapılan çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 06:48 Güncelleme: 29.07.2024 - 06:48
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        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
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        Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için yapılan çalışmalar sürüyor.

        Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale gece boyunca devam etti.

        Orman Genel Müdürlüğüne bağlı gece görüşlü 2 helikopter, 70 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Dün kısmen kontrol altına alınan yangının, ekiplerin gece boyunca süren müdahalesiyle çok fazla ilerlemediği öğrenildi.

        Gün ağarması ile iki yangın söndürme helikopterinin daha çalışmalara destek vermeye başladığı bildirildi.

        - Yangın

        Yumaklar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, 8 uçak, 6 helikopter, 70 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale edilmişti.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere, yıkılan elektrik direğinden çıktığı düşünülen yangının, kısmen kontrol altına alındığını belirtmişti.

        Vali Şahin, yangın nedeniyle 30 evi boşalttıklarını ve yaklaşık 60 hektar alanın zarar gördüğünü kaydetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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