Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için yapılan çalışmalar sürüyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için yapılan çalışmalar sürüyor.
Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale gece boyunca devam etti.
Orman Genel Müdürlüğüne bağlı gece görüşlü 2 helikopter, 70 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Dün kısmen kontrol altına alınan yangının, ekiplerin gece boyunca süren müdahalesiyle çok fazla ilerlemediği öğrenildi.
Gün ağarması ile iki yangın söndürme helikopterinin daha çalışmalara destek vermeye başladığı bildirildi.
- Yangın
Yumaklar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, 8 uçak, 6 helikopter, 70 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale edilmişti.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere, yıkılan elektrik direğinden çıktığı düşünülen yangının, kısmen kontrol altına alındığını belirtmişti.
Vali Şahin, yangın nedeniyle 30 evi boşalttıklarını ve yaklaşık 60 hektar alanın zarar gördüğünü kaydetmişti.
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