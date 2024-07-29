GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yumaklar Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınına, 8 uçak, 6 helikopter, 70 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale edilmişti.

Öte yandan yangının ilk çıkış anı cep telefonuyla kaydedildi. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, dağlık alandaki ormanda başlayan yangının kısa sürede büyüdüğü görülüyor.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangını gün boyu süren etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı gece görüşlü 2 helikopter, 43 arazöz, 16 ilk müdahale aracı, 10 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

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