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        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 11:45 Güncelleme: 29.07.2024 - 11:45
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        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

        Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale gece boyunca devam etti.

        Orman Genel Müdürlüğüne bağlı gece görüşlü 2 helikopter, 43 arazöz, 16 ilk müdahale aracı, 10 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

        Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangını gün boyu süren etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

        Yangında, 81 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

        - Yangının ilk çıkış anına ilişkin görüntü ortaya çıktı

        Soğutma çalışmasının sürdüğü yanan ormanlık alan, dronla görüntülendi.

        Öte yandan yangının ilk çıkış anı cep telefonuyla kaydedildi. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, dağlık alandaki ormanda başlayan yangının kısa sürede büyüdüğü görülüyor.

        - Yangın

        Yumaklar Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınına, 8 uçak, 6 helikopter, 70 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale edilmişti.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere, yıkılan elektrik direğinden çıktığı düşünülen yangının, kısmen kontrol altına alındığını belirtmişti.

        Vali Şahin, yangın nedeniyle 30 evi boşalttıklarını ve yaklaşık 60 hektar alanın zarar gördüğünü kaydetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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