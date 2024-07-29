Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 11:46 Güncelleme: 29.07.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Molla Yusuf Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleyle alevler kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı.

        Yaklaşık 2 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Havada zamanla yarış: Hamile yolcu düşük yaptı, pilot ve kule alarma geçti
        Havada zamanla yarış: Hamile yolcu düşük yaptı, pilot ve kule alarma geçti
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        Maliye lüks araçların izini sürüyor
        Maliye lüks araçların izini sürüyor
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        Rota Gabriel Sara!
        Rota Gabriel Sara!
        "Artan deniz suyu sıcaklığı müsilajı tetikleyecek!"
        "Artan deniz suyu sıcaklığı müsilajı tetikleyecek!"
        Musk, Harris'in 'oynanmış' seçim reklamını paylaştı
        Musk, Harris'in 'oynanmış' seçim reklamını paylaştı
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Antalya'daki orman yangını kontrol altında (2)
        Antalya'daki orman yangını kontrol altında (2)
        İlçeye adını veren köprünün binlerce yıllık kemer taşları, derede bulundu
        İlçeye adını veren köprünün binlerce yıllık kemer taşları, derede bulundu
        Sıcak havada sokak lezzetlerinde 'seyyar' tehlike
        Sıcak havada sokak lezzetlerinde 'seyyar' tehlike
        Antalya'daki orman yangınında 65 hektar kül oldu
        Antalya'daki orman yangınında 65 hektar kül oldu
        Antalya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi bisikletten düşerek yaralandı
        Antalya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi bisikletten düşerek yaralandı