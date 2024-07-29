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        Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan ile 4 sera zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 16:11 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:11
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        Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan ile 4 sera zarar gördü.

        Karalar Mahallesi Gözüllü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 4 tanker, yangın söndürme işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, bazı seralara da sıçradı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan ile 4 sera zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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