Jandarmadan motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim

Bin 100 motosiklet ve sürücüsünün denetlendiği uygulamalarda, 290 sürücüye idari para cezası uygulandı, 59 motosiklet de trafikten men edildi.

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