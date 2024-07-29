Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Antalya'da dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 16:56 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, beyaz eşyalarını tamir ettirmek isteyen bazı vatandaşların internet ortamında buldukları telefon numarasını aradıkları ve görüştükleri kişinin hesabına para gönderdikleri halde hizmet alamadıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

        Yapılan incelemede olayları gerçekleştiren kişinin dolandırıcılık suçundan aranma kaydı bulunan C.K. olduğu ve 13 farklı kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı tespit edildi.

        Düzenlenen operasyonla şüpheli C.K. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        Meteoroloji'den 'çöl sıcakları' açıklaması!
        Meteoroloji'den 'çöl sıcakları' açıklaması!
        AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu 2'nci kattan düştü: Durumu ağır
        AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu 2'nci kattan düştü: Durumu ağır
        Sultangazi'de toprak kayması: 3 hafriyat kamyonu birbirinin üzerine devrildi
        Sultangazi'de toprak kayması: 3 hafriyat kamyonu birbirinin üzerine devrildi
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Derede bulundu, heyecan yarattı!
        Derede bulundu, heyecan yarattı!
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?

        Benzer Haberler

        Jandarmadan motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim
        Jandarmadan motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim
        Kemer Arama ve Kurtarma Derneğinin birinci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Kemer Arama ve Kurtarma Derneğinin birinci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Antalya'daki orman yangını kontrol altında (3)
        Antalya'daki orman yangını kontrol altında (3)
        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı