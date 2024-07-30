Rakip bulamayan milli sporcular ringde beraber antrenman yapıyor

SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya’da spor yaşamlarını sürdüren muaythai büyükler dünya ikincisi 18 yaşındaki Zeliha Nur Kamaç ile Dünya Kupası şampiyonu 22 yaşındaki Etem Karatarla, kendilerine rakip bulamayınca, şampiyonalara birlikte antrenman yaparak hazırlanıyor.

Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Zeliha Nur Kamaç, 7 yıl önce başladığı muaythai sporunda kısa sürede büyük başarılar elde etti.

Yunanistan'da 31 Mayıs-10 Haziran'da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası'nda büyüklerde ikincilik elde eden Kamaç, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenör Yasin Urlu, AA muhabirine, Zeliha'nın bu yıl Yunanistan'da yapılan Dünya Muaythai Şampiyonası'nda ilk defa büyükler kategorisinde yarışarak, sıkletinde dünya ikinciliğini elde ettiğini söyledi.

Kendi sıkletlerinde antrenman yapacak rakip bulamayan Kamaç ile Dünya Kupası şampiyonu Etem Karatarla, antrenörleri Muaythai Milli Takımı Antrenörü Yasin Urlu'nun teklifiyle birbirleriyle antrenman ortağı oldu.

Zeliha'nın, kilosunda bölgesinde rakipsiz durumda olmasından dolayı antrenmanlarda karşısına çıkacak rakip bulmakta zorlandıklarını ifade eden Urlu, "Zeliha, en iyi şekilde hazırlanması için etrafta rakip bulamayınca, erkek sporcularımızdan yine milli sporcu olan Etem Karatarla'yla beraber hazırlanmaya başladı. Hem Etem, Zeliha’yı geliştiriyor hem de Zeliha, Etem'in başarısında ona yardımcı oluyor. Güzel bir uyum içinde birbirlerini tamamlıyorlar." diye konuştu.

Urlu, muaythai sporunun Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gösteri sporu olarak tanındığını, bu sporun 2028'de Los Angeles'ta yapılacak oyunlara alınacağına inandığını ifade ederek, her iki sporcusundan da olimpik derece almalarını beklediğini kaydetti.