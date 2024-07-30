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        Serik'teki orman yangınında zarar gören tarım arazilerinde hasar tespiti yapıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Serik ilçesindeki önceki gün yaşanan orman yangını sonrası zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 12:24 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:24
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        Serik'teki orman yangınında zarar gören tarım arazilerinde hasar tespiti yapıldı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Serik ilçesindeki önceki gün yaşanan orman yangını sonrası zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün çıkan ve dün kontrol altına alınan yangın sonrası Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgede incelemede bulundu.

        Tarım alanlarında hasar tespiti yapan ekipler, yangında evi, kümes hayvanları, hayvan yemleri ve seraları zarar gören üreticilerin ihtiyaçlarını belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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