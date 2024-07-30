Serik'teki orman yangınında zarar gören tarım arazilerinde hasar tespiti yapıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Serik ilçesindeki önceki gün yaşanan orman yangını sonrası zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Serik ilçesindeki önceki gün yaşanan orman yangını sonrası zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yaptı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün çıkan ve dün kontrol altına alınan yangın sonrası Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgede incelemede bulundu.
Tarım alanlarında hasar tespiti yapan ekipler, yangında evi, kümes hayvanları, hayvan yemleri ve seraları zarar gören üreticilerin ihtiyaçlarını belirledi.
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