Serik'teki orman yangınında zarar gören tarım arazilerinde hasar tespiti yapıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün çıkan ve dün kontrol altına alınan yangın sonrası Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgede incelemede bulundu.

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