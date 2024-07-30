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        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda "Uluslararası Kaplan Günü"nü etten pastayla kutladılar

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan 2 Bengal kaplanı için Uluslararası Kaplan Günü dolayısıyla etten pasta hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:10 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:10
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        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda "Uluslararası Kaplan Günü"nü etten pastayla kutladılar
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan 2 Bengal kaplanı için Uluslararası Kaplan Günü dolayısıyla etten pasta hazırlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğal Yaşam Parkı'ndaki Bengal kaplanları için etkinlik düzenlendi.

        Bakıcıları tarafından hazırlanan etten pasta kaplanlara sunuldu.

        Antalya Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Dr. Aygül Arsun, iki kaplana özel bakım uygulandığını söyledi.

        Kaplanları koruma konusunda farkındalığı artırmak için her yıl 29 Temmuz'un, Uluslararası Kaplan Günü olarak kutlandığını anımsatan Arsun, kendilerinin de çeşitli etkinliklerle günü kutladıklarını belirtti.

        Kaplanların daralan yaşam alanları nedeniyle soylarının tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu aktaran Arsun, bir hafta boyunca parkta çocuklara yönelik bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştireceklerini de kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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