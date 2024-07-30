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        Alanya'da 2 ayda uyuşturucu suçundan 16 zanlı tutuklandı

        Alanya ilçesinde son 2 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında ve denetimlerinde gözaltına alınan 155 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 16:21 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:21
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        Alanya'da 2 ayda uyuşturucu suçundan 16 zanlı tutuklandı
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        Alanya ilçesinde son 2 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında ve denetimlerinde gözaltına alınan 155 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede 1 Haziran - 29 Temmuz tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonları ve denetimlerinde 155 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 139'u serbest bırakıldı.

        İlçede 2 aylık dönemde 24 kilo 874 gram uyuşturucu, 602 kök Hint keneviri ve 580 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

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