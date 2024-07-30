Alanya'da 2 ayda uyuşturucu suçundan 16 zanlı tutuklandı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede 1 Haziran - 29 Temmuz tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonları ve denetimlerinde 155 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 139'u serbest bırakıldı.

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