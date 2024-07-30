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        Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 22:01 Güncelleme: 30.07.2024 - 22:01
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        Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Antalya’nın Manavgat ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        D-400 kara yolu Demokrasi Bulvarı Köprülü Kavşağı'nda tur midibüsü, kamyonet ve 2 otobüsün karıştığı kaza meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada tur midibüsünde bulunan rehber Dilek Duran (44) ile kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Duran, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

        Kaza sonrası trafikte bir süre aksama yaşandı, uzun araç kuyruğu oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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