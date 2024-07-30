Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
D-400 kara yolu Demokrasi Bulvarı Köprülü Kavşağı'nda tur midibüsü, kamyonet ve 2 otobüsün karıştığı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada tur midibüsünde bulunan rehber Dilek Duran (44) ile kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Duran, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Kaza sonrası trafikte bir süre aksama yaşandı, uzun araç kuyruğu oluştu.
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