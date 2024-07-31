Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Ticaret Borsası Başkanı Çandır'dan "etkili su yönetimi" çağrısı

        Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, kentte derinleşen su sorunu yaşandığını ve etkili su yönetimine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, ürün deseni planlanması, tamamen kapalı devre sulama sistemlerine geçilmesi ve su hasadının yatırım planlamasına alınması için çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 13:49 Güncelleme: 31.07.2024 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Ticaret Borsası Başkanı Çandır'dan "etkili su yönetimi" çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, kentte derinleşen su sorunu yaşandığını ve etkili su yönetimine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, ürün deseni planlanması, tamamen kapalı devre sulama sistemlerine geçilmesi ve su hasadının yatırım planlamasına alınması için çağrıda bulundu.

        ATB'nin temmuz ayı meclis toplantısı, meclis başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında ATB Toplantı Salonu'nda yapıldı.

        Çandır, buradaki konuşmasında, son 5 yılda Türkiye'de tarımsal üretimin ton olarak yüzde 17 arttığını dile getirdi.

        Bu artışın büyük ölçüde verimlilik artışı ve üretim deseni değişiminden kaynakladığını belirten Çandır, ancak dünyada tarım ve gıda ürünlerinin fiyatları düşerken Türkiye'de artış gösterdiğini hatırlattı.

        Kentin haziran ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalarak 167 milyon dolar gerçekleştiğini ifade eden Çandır, "Yılın ilk yarısında ise yüzde 0,6 azalışla 1 milyar 92 milyon dolar ihracat gerçekleşti. İhracattaki bu gerilemede yaş meyve ve sebze sektöründeki düşüş etkili oldu. Kentimizin haziran ayı yaş meyve ve sebze ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 azalarak 47 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk altı ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalarak 361 milyon dolar olarak gerçekleşti." diye konuştu.

        - "Hepimiz su kaynaklarını verimli kullanmalıyız"

        İklim değişikliğinin toprak ve su kaynaklarının tehdit ettiğinin altını çizen Çandır, bu durumdan en çok etkilenen sektörlerin başında tarımın geldiğini vurguladı.

        Kentin bazı ilçelerinde su sorunu yaşandığını dile getiren Çandır, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Üyelerimiz, Korkuteli ve Elmalı ile Aksu'dan Gazipaşa'ya kadar ilçelerimizde derinleşen bir su sorunu yaşandığını paylaşıyorlar. Yağışlar kısa süreli rahatlama yaratsa da uzun vadede bu soruna çözüm olamamaktadır. Çözüm için etkili bir su yönetimine ihtiyaç vardır. Ürün deseni havzalardaki su durumuna göre planlanmalıdır. Tamamen kapalı devre sulama sistemlerine geçilmelidir. Su hasadı konusu, kamunun altyapı yatırım planlamasına acil olarak alınmalıdır. Su kaynaklarını verimli kullanmak ve iklim değişimine karşı sorumlu olan tek sektör tarım değildir. Sanayiden hizmet sektörüne, kamudan hane halkına kadar hepimiz su kaynaklarını verimli kullanmalıyız. Çünkü bu değişimden hepimiz sorumluyuz."

        Tarım ve Orman Bakanlığınca yeni hayvancılık desteklerinin ilk kez üç yıl için, performansa ve verime göre açıklandığını anımsatan Çandır, yeni modelin iyi bir başlangıç olacağını düşündüklerini dile getirdi.

        Öte yandan Çandır, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) tarımsal yatırımları desteklediği IPARD programından geçen ay Antalya'da toplam 527 milyon lira yatırım ve 266 milyon lira hibe desteği ile 25 proje başvurusu yapıldığını belirtti.

        Program için ikinci çağrının ilan edildiğini aktaran Çandar, tüm üretici ve üyelerin daha fazla yararlanmasını dilediğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        707 kuyumcuya eş zamanlı denetim
        707 kuyumcuya eş zamanlı denetim
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Antalya'da firari hükümlü yakalandı
        Antalya'da firari hükümlü yakalandı
        TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Perçin'den, Türkiye'deki turizmi...
        TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Perçin'den, Türkiye'deki turizmi...
        BAKSİFED Başkanı Cengiz: "Kentte ulaşım, ulaşımsızlığa dönmüş durumda"
        BAKSİFED Başkanı Cengiz: "Kentte ulaşım, ulaşımsızlığa dönmüş durumda"
        Kaza yapıp, 'Ben de memurum' diyen alkollü sürücü cezadan kurtulamadı
        Kaza yapıp, 'Ben de memurum' diyen alkollü sürücü cezadan kurtulamadı
        İlkokula başlayanlar artık öğretmen seçemeyecek
        İlkokula başlayanlar artık öğretmen seçemeyecek
        Özel okul fiyatında yüzde 150'lik artış; İstanbul'da milyon lirayı geçiyor
        Özel okul fiyatında yüzde 150'lik artış; İstanbul'da milyon lirayı geçiyor