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        Antalya'da 2 haftada 7 bin 665 sürücüye ceza kesildi

        Antalya'da son 2 haftada helikopter ve dron destekli trafik denetimlerinde 7 bin 665 sürücüye ceza yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 13:58 Güncelleme: 31.07.2024 - 13:58
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        Antalya'da 2 haftada 7 bin 665 sürücüye ceza kesildi
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        Antalya'da son 2 haftada helikopter ve dron destekli trafik denetimlerinde 7 bin 665 sürücüye ceza yazıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

        Son 2 haftada gerçekleştirilen denetimlerde 45 bin 71 sürücü denetlenirken bunlardan 7 bin 665'ine para cezası uygulandı.

        Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda da 910 yol kullanıcısına eğitim verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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