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        26. Feslikan Yağlı Güreşleri'nde 800 pehlivan er meydanına çıkacak

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesince 26'ncısı düzenlenecek Feslikan Şenlikleri kapsamındaki yağlı güreşlerde 800 pehlivan er meydanına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 16:32 Güncelleme: 31.07.2024 - 16:32
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        26. Feslikan Yağlı Güreşleri'nde 800 pehlivan er meydanına çıkacak
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesince 26'ncısı düzenlenecek Feslikan Şenlikleri kapsamındaki yağlı güreşlerde 800 pehlivan er meydanına çıkacak.

        Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, güreşler 4 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

        Organizasyona, 55'i başpehlivan 800 güreşçi katılacak.

        Şenlikler kapsamında 3 Ağustos'ta Türk Halk Müziği sanatçısı Nazlı Öksüz ile şarkıcı Koray Avcı da sahne alacak.

        Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, şenliklere tüm vatandaşları beklediğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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