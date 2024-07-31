26. Feslikan Yağlı Güreşleri'nde 800 pehlivan er meydanına çıkacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesince 26'ncısı düzenlenecek Feslikan Şenlikleri kapsamındaki yağlı güreşlerde 800 pehlivan er meydanına çıkacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesince 26'ncısı düzenlenecek Feslikan Şenlikleri kapsamındaki yağlı güreşlerde 800 pehlivan er meydanına çıkacak.
Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, güreşler 4 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.
Organizasyona, 55'i başpehlivan 800 güreşçi katılacak.
Şenlikler kapsamında 3 Ağustos'ta Türk Halk Müziği sanatçısı Nazlı Öksüz ile şarkıcı Koray Avcı da sahne alacak.
Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, şenliklere tüm vatandaşları beklediğini belirtti.
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