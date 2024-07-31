Antalya ve Burdur'da Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi

Antalya ve Burdur'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi.

Antalya Kudüs Platformu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan çağrı ile çok sayıda vatandaş ikindi namazını müteakip Muratpaşa Camisi avlusunda toplandı.

Şehitler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Heniyye için dua edildi.

Duanın ardından açıklama yapan Kudüs Platformu Başkanı Hakan Ürgen, İsmail Heniyye'nin şehadetinin büyük bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Heniyye’nin şehadetiyle Kudüs ve Filistin davasının daha da güçlendiğini belirten Ürgen," Müslümanlar, birbirini gerçek manada sevdiklerinde, mesele kökünden çözülecektir. Bu sevgi olursa, aradaki nifak tohumları kuruyacak, herkes birbirini doğru anlayacak, sınırlar kalkacak, insanlar kucaklaşacak, gönüller birleşecektir. İşte o zaman, dünya beşten büyük olacak, adalet üzerine yeni bir dünya kurulacaktır." dedi. Burdur'daki tarihi Ulu Cami'de toplanan vatandaşlar ikindi namazının ardından gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kılınan namazın ardından İsmail Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için dua edildi. Anadolu Gençlik Derneği Burdur Şubesi Başkanı İbrahim Gün, caminin avlusunda grup adına yaptığı açıklamada, İsmail Heniyye'nin dün gece İsrail'in füze saldırısı sonucu suikasta uğradığını anımsattı. Heniyye'nin ömrünün bittiğini ancak mücadelesinin Gazze zulümden kurtulana, Mescid-i Aksa özgürleşene ve bağımsız Filistin kurulana dek bitmeyeceğini vurgulayan Gün, şöyle konuştu: