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        Antalya ve Burdur'da Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi

        Antalya ve Burdur'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 19:23 Güncelleme: 31.07.2024 - 19:23
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        Antalya ve Burdur'da Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi
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        Antalya ve Burdur'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi.

        Antalya Kudüs Platformu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan çağrı ile çok sayıda vatandaş ikindi namazını müteakip Muratpaşa Camisi avlusunda toplandı.

        Şehitler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Heniyye için dua edildi.

        Duanın ardından açıklama yapan Kudüs Platformu Başkanı Hakan Ürgen, İsmail Heniyye'nin şehadetinin büyük bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

        Heniyye’nin şehadetiyle Kudüs ve Filistin davasının daha da güçlendiğini belirten Ürgen," Müslümanlar, birbirini gerçek manada sevdiklerinde, mesele kökünden çözülecektir. Bu sevgi olursa, aradaki nifak tohumları kuruyacak, herkes birbirini doğru anlayacak, sınırlar kalkacak, insanlar kucaklaşacak, gönüller birleşecektir. İşte o zaman, dünya beşten büyük olacak, adalet üzerine yeni bir dünya kurulacaktır." dedi.

        Burdur'daki tarihi Ulu Cami'de toplanan vatandaşlar ikindi namazının ardından gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

        İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kılınan namazın ardından İsmail Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

        Anadolu Gençlik Derneği Burdur Şubesi Başkanı İbrahim Gün, caminin avlusunda grup adına yaptığı açıklamada, İsmail Heniyye'nin dün gece İsrail'in füze saldırısı sonucu suikasta uğradığını anımsattı.

        Heniyye'nin ömrünün bittiğini ancak mücadelesinin Gazze zulümden kurtulana, Mescid-i Aksa özgürleşene ve bağımsız Filistin kurulana dek bitmeyeceğini vurgulayan Gün, şöyle konuştu:

        "Şehit veren değil, şehit kazanan bir mektebin öğrencileri olarak çok iyi biliyoruz ki İsmail Heniyye'nin şehadeti bir son değil muazzam bir başlangıçtır. İsrail rejimi İsmail Heniyye'yi şehit ederek hiçbir şey başaramamıştır, ancak aziz komutan Heniyye, çok arzuladığı ve hasretle beklediği şehadet makamına kavuşmuştur. Liderleri şehit olan bir hareket asla yenilmez."

        İsrail aleyhine slogan atan grup açıklamanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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