Denizde kalp krizi geçiren kadın dubaların üstünde sahile çıkartıldı
Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde kalp krizi geçiren kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde kalp krizi geçiren kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Akça germe plajında denize giren bir kadın fenalaştı.
Durumu fark eden vatandaşlar can kurtarana haber verdi.
Cankurtaranın müdahalesi ile kadın denizde sabitlenmiş dubalara çıkartıldı. Vatandaşlar, iplerini kestiği dubayı kıyıya iterek kadını sahile çıkardı.
Kalp krizi geçirdiği öğrenilen kadın, ilk olarak 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kaş Devlet Hastanesine ardından hava ambulansı ile Antalya’ya sevk edildi.
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