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        Denizde kalp krizi geçiren kadın dubaların üstünde sahile çıkartıldı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde kalp krizi geçiren kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 20:46 Güncelleme: 31.07.2024 - 20:46
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        Denizde kalp krizi geçiren kadın dubaların üstünde sahile çıkartıldı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde kalp krizi geçiren kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Akça germe plajında denize giren bir kadın fenalaştı.

        Durumu fark eden vatandaşlar can kurtarana haber verdi.

        Cankurtaranın müdahalesi ile kadın denizde sabitlenmiş dubalara çıkartıldı. Vatandaşlar, iplerini kestiği dubayı kıyıya iterek kadını sahile çıkardı.

        Kalp krizi geçirdiği öğrenilen kadın, ilk olarak 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kaş Devlet Hastanesine ardından hava ambulansı ile Antalya’ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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