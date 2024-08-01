Antalya'da firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Çalışmada, 7 ayrı suçtan hakkında 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. yakalandı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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