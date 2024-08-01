Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 14:40 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Çalışmada, 7 ayrı suçtan hakkında 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YAŞ toplantısı bitti! Terfi ve atamalar bekleniyor
        YAŞ toplantısı bitti! Terfi ve atamalar bekleniyor
        İnanılmaz ölüm! Boynuna salıncak ipi dolandı
        İnanılmaz ölüm! Boynuna salıncak ipi dolandı
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Cezaevinden çıktı dehşet saçtı: 3 çocuk annesi eşini demir sopayla katletti
        Cezaevinden çıktı dehşet saçtı: 3 çocuk annesi eşini demir sopayla katletti
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü
        12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Beyaz eşyada üretim ve istihdam riski
        Beyaz eşyada üretim ve istihdam riski
        "Kimseden talimat almam!"
        "Kimseden talimat almam!"
        KKM'ye stopaj freni
        KKM'ye stopaj freni
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"

        Benzer Haberler

        Dünyanın en eski ticaret gemisi batığındaki kazı çalışmaları görüntülendi
        Dünyanın en eski ticaret gemisi batığındaki kazı çalışmaları görüntülendi
        Manavgat'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Manavgat'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Olympos Antik Kenti, gün yüzüne çıkarılan tarihi kalıntılarıyla turistlerin...
        Olympos Antik Kenti, gün yüzüne çıkarılan tarihi kalıntılarıyla turistlerin...
        Antalya'da konser veren Ricky Martin: Yeniden Türkiye'de sahne aldığım için...
        Antalya'da konser veren Ricky Martin: Yeniden Türkiye'de sahne aldığım için...
        Türkiye'nin anıt ağaçları; Tunç Çağı'ndan beri ayakta duranı da var, boyu 5...
        Türkiye'nin anıt ağaçları; Tunç Çağı'ndan beri ayakta duranı da var, boyu 5...
        Balık ağlarına dolanan deniz kaplumbağasının dışkısında 27 plastik atık
        Balık ağlarına dolanan deniz kaplumbağasının dışkısında 27 plastik atık