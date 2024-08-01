Antalya'da denizde misinaya takılan caretta caretta yavrusu kurtarıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde misinaya takılan caretta caretta yavrusu, tekneciler tarafından kurtarıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde misinaya takılan caretta caretta yavrusu, tekneciler tarafından kurtarıldı.
Gezi teknesi sahipleri Hasan Kutlucan ve Kerim Akıllı, Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıktıkları sırada bir caretta caretta yavrusunun denize atılan misinaya takıldığını fark etti.
Kutlucan, tekneye aldığı caretta carettayı misinadan kurtararak yeniden denize bıraktı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, Kutlucan'ın yavruyu sudan çıkardıktan sonra misinadan kurtarıp denize bırakması yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.