Antalya'da denizde misinaya takılan caretta caretta yavrusu kurtarıldı

Gezi teknesi sahipleri Hasan Kutlucan ve Kerim Akıllı, Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıktıkları sırada bir caretta caretta yavrusunun denize atılan misinaya takıldığını fark etti.

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