Alex, Antalyaspor'un "profilini" değiştirecek oyuncular istiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza, "Takımın atmosferini, profilini değiştirecek yeni oyunculara ihtiyacımız var. Defans, forvet ve kanatlarda eksiğimiz var." dedi.

Alex de Souza, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, pozitif bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Takımın transferlere ihtiyacı olduğunu ifade eden Alex, "Hala eksiğimiz var. Takımın atmosferini, profilini değiştirecek yeni oyunculara ihtiyacımız var. Defans, forvet ve kanatlarda eksiğimiz var. Yönetimle sürekli iletişim halindeyiz." diye konuştu.

Dengeli bir oyun ortaya koymak istediklerinin altını çizen Alex, "Top ayağımızda olduğunda kalitemizi kullanmak isteyeceğiz. Kaybettiğimizde de topa sahip olmak isteyeceğiz. Dengeli ama görsel bir oyun ortaya koymaya çalışacağız. Geçen yıldan çok farklı bir oyun sistemimiz var. Hedefimiz geçen yıldan daha iyi olmak. Her şey yolunda giderse daha yukarılara bakmaya başlayabiliriz. Gerçeklikleri dikkate almamız lazım. Geçen yıldan daha az gol yemek, daha fazla gol atmak istiyoruz. Hafta hafta ilerleyerek Antalyaspor'u daha iyi bir konuma getirme hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Daum, Zico, Aragones ve Aykut Kocaman ile çalıştığını anımsatan Alex, "Hepsinin örnek aldığım yanları var ama sonuç olarak kendi yolumu çiziyor ve ilerliyorum. Birbirinden farklı 4 teknik adamdan da farklı şeyler öğrendim." dedi.

Kulüpte giydiği antrenman formalarının üzerinde isminin yerine "DMAF" yazılı olduğunu kaydeden Alex, "Eşim ve çocuklarımın baş harfleri. Onlar yanımda olmadıkları için baş harflerini Antalyaspor'un isimliğinde kullanıyorum." dedi.

Türkiye'ye 12 yıl sonra döndüğünü anımsatan Alex, "Türkiye'de hayat pahalılığı var ama bu bütün dünyanın bir gerçekliği. Dünyada her şey her geçen gün pahalılaşıyor. Bu futbol sektörünü de etkiliyor. Futbolda her şey daha pahalı hale geliyor." yorumunu yaptı.