Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Antalya'da tırda 5 kilo 450 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Kente uyuşturucu getirileceği tespit edilerek takibe alınan tır, polis ekiplerince durduruldu.

Narkotik köpeğiyle tırda yapılan aramada, 5 kilo 330 gram esrar ve 120 gram kokain ile bir miktar para ele geçirildi.