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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Antalya'da tırda 5 kilo 450 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:11 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:11
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Antalya'da tırda 5 kilo 450 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Kente uyuşturucu getirileceği tespit edilerek takibe alınan tır, polis ekiplerince durduruldu.

        Narkotik köpeğiyle tırda yapılan aramada, 5 kilo 330 gram esrar ve 120 gram kokain ile bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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