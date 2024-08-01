GÜNCELLEME - Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın bölgesinde evinin olduğunu anlatan Balcı, "Eşimi ve yakınlarımı zabıta arabasına bindirdim ve yangını söndürmeye geldik. Elimizde oraklarla biz de yangını söndürmeye yardım etmeye çalışıyoruz." dedi.

Mahalle sakinleri yangına su bidonları, oraklar ve tırmıklarla müdahale ederek söndürme çalışmalarına yardım etti.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 3 uçak, 34 arazöz, 4 dozer, 3 ekskavatör ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.

Hacıosmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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