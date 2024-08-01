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        GÜNCELLEME - Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:57 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:57
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        GÜNCELLEME - Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Hacıosmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 3 uçak, 34 arazöz, 4 dozer, 3 ekskavatör ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

        Yangında 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

        Mahalle sakinleri yangına su bidonları, oraklar ve tırmıklarla müdahale ederek söndürme çalışmalarına yardım etti.

        Bölgede yaşayan Mustafa Balcı, AA muhabirine, yangın çıktığı sırada iş yerinde olduğunu, haber alır almaz köye geldiğini söyledi.

        Yangın bölgesinde evinin olduğunu anlatan Balcı, "Eşimi ve yakınlarımı zabıta arabasına bindirdim ve yangını söndürmeye geldik. Elimizde oraklarla biz de yangını söndürmeye yardım etmeye çalışıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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